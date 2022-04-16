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بالفيديو.. ماني يعزز تقدم ليفربول بخطأ فادح من حارس سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عزز السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ، تقدم الريدز على مانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز ماني هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي تقام على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتمكن ماني من إضافة الهدف الثاني في المباراة، بعدما استغل السنغالي خطأ الحارس زاك ستيفين الذي تأخر في إخراج الكرة من منطقة الـ6 ياردات، ليتدخل عليه اللاعب السنغال ويحول الكرة إلى داخل الشباك.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سيلتقي بالفائز من مباراة وكريستال بالاس في نهائي البطولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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