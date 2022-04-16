بمشاركة صلاح.. ليفربول يعبر مانشستر سيتي بصعوبة ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم نادي ليفربول الإنجليزي تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي البطولة.

وافتتح إبراهيما كوناتي أهداف ليفربول في الدقيقة 9، قبل أن يعزز ساديو ماني النتيجة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 17 و45.

وقلص جاك جريليش النتيجة لصالح مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 47، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وينتظر ليفربول الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر الذي يجمع فريقا كريستال بالاس وتشيلسي، في المباراة النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تفاصيل المباراة

نجح نادي ليفربول في تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق الهجمة الأولى للريدز، في الدقيقة 9 من عمر المباراة، عن طريق إبراهيما كوناتي الذي ارتقى لكرة عرضية نفذها روبيرتسون من ركلة ركنية، ليحولها المدافع برأسية قوية سكنت شباك مانشستر سيتي.

وتمكن ليفربول من إضافة الهدف الثاني في المباراة، بعدما استغل ساديو ماني خطأ الحارس زاك ستيفين الذي تأخر في إخراج الكرة من منطقة الـ6 ياردات، ليتدخل عليه اللاعب السنغال ويحول الكرة إلى داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول من زمن المباراة، نجح ساديو ماني من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليفربول على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي، لتصل الكرة إلى النجم السنغالي الذي سدد الكرة مباشرة بطريقة رائعة سكنت شباك ستيفين حارس سيتي.

واستطاع جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي من تقليص النتيجة مع بداية الشوط الثاني، بعد أن وصلت الكرة إلى خيسوس الذي تلاعب بفابينيو لاعب ليفربول داخل منطقة الجزاء، ويمرر الكرة لجريليش الذي سدد كرة قوية بيسراه سكنت شباك أليسون حارس المرمى.

وأنقذ أليسون حارس ليفربول مرماه من تلقي هدف ثانٍ في المباراة عن طريق جابرييل جيسوس، الذي وصلت له كرة بينية وضعته في انفراد بمرمى الريدز، ليسدد كرة أرضية قوية ولكن الحارس البرازيلي يتصدى للكرة ببراعة ويحولها لركلة ركنية.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لليفربول في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعدما اخطأ زينشينكو ظهير أيسر مانشستر سيتي في إرجاع الكرة إلى حارس مرماه، ليخطف صلاح الكرة ويسددها من أعلى الحارس ستيفين ولكن الكرة تمر بجانب القائم الأيسر للسيتي.

وتمكن برناردو سيلفا من تقليص النتيجة إلى هدف وحيد، بعد أن توغل رياض محرز بالكرة من الجبهة اليمنى وسدد كرة تصدى لها أليسون وتصل إلى سيلفا الذي سدد الكرة في الشباك بسهولة في الدقيقة 90.