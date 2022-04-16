الامارات | أنشيلوتي: مودريتش خليفة مالديني.. وليس لدي أي مشكلة مع كروس

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: مودريتش خليفة مالديني.. وليس لدي أي مشكلة مع كروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبه الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، نجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش بالأسطورة الإيطالي باولو مالديني.

وأكد أنشيلوتي ان مودريتش سينهي مسيرته في صفوف ريال مدريد، موضحا أنه ليس لديه أي مشكلة مع لاعب الوسط الألماني توني كروس.

وتردد أن كروس أهان مدربه أنشيلوتي أثناء استبداله خلال مباراة ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أنشيلوتي اليوم السبت «إيماءته (كروس) لم تسبب لي ازعاجا، كان غاضبا من المدرب ولكن ليس من الشخص».

وأضاف «على الصعيد الرياضي هو لاعب على مستوى مرتفع للغاية، لا أحتاج إلى الحديث معه أو طلب تفسير، انتهت الأمور كلها بعد المباراة».

وانتقل انشيلوتي للحديث عن مودريتش وقال «أعتقد أنه سينهي مسيرته هنا، لا أعرف متى، لا توجد مشكلة بالنسبة للنادي أو لنا أو له في تجديد العقد، الأمر واضح تماما».

وأشار المدرب الإيطالي «إنه يعتني بنفسه تماما، خلال مسيرته لم يتعرض لأي إصابة خطيرة وهذا يساعده كثيرا».

وختم انشيلوتي بالقول «كان لدي أسطورة كروية (مالديني)، فاز بأخر لقب له في دوري أبطال أوروبا وهو في سن الأربعين، إذا قمت بمقارنته بأي شخص، فإن هذا الشخص هو (مودريتش) بسبب الكفاءة والجدية وطريقته في فهم كرة القدم، إنهما من الأساطير».

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