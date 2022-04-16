ليفريول يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية في الشوط الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي .. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بثلاثية نظيفة في شباك مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي، مساء اليوم السبت، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أحرز إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول هدف فريقه الأول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 9، قبل أن يسجل ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 17.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الثالث في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة ليفربول

وتأهل السيتي إلى هذا الدور بعد التغلب على ساوثهامبتون في ربع النهائي بنتيجة (4-1)، بينما تغلب ليفربول على نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

وتواجه السيتي وليفربول مرتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وانتهت المواجهتين بالتعادل بنفس النتيجة (2-2).

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

ستيفين- كانسيلو- ستونز- أكي- زينشينكو- فيرناندينيو- بيرناردو- فودين- جريليش- جيسوس- سترلينج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء السيتي كل من: "إديرسون- دياز- جوندوجان- لابورت- رودريجو- دي بروين- محرز- ديلاب- لافيا".

كما أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

أليسون - أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - تياجو - كيتا - دياز - ماني - محمد صلاح.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كل من: كيليهر - ميلنر - فيرمينو - جوميز - هندرسون - جونز - جوتا - تسيميكاس - ماتيب.