بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.. معركة أفضل فريقين على الكوكب



الشارقة - اميمة ياسر - بدأ منذ قليل اللقاء المرتقب بين نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، و نظيره فريق مانشستر سيتي، في إطار أولى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي «كأس إنجلترا»، في آخر مباريات الفريقين وجها لوجه على المستوى المحلي هذا الموسم 2021-2022، والتي تأتي بعد أيام قليلة من المواجهة التي دارت بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، والتي شهدت منافسة مثيرة بين الطرفين على صدارة ترتيب المسابقة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وقتها.



وكان ليفربول قد فاز باللقب 7 مرات فيما فاز به مان سيتي 6 مرات ويطمح لتحقيقه للمرة السابعة، ليتساوى مع الردز بمجموع ألقاب هذه البطولة التي كانت آخر مرة فاز بها في موسم 2018/2019.

يشار إلى أن أرسنال أكثر الفرق فوزا بها وحصل على كأس الاتحاد الإنجليزي 14 مرة مقابل 12 لمانشستر يونايتد و8 مرات لكل من تشلسي وتوتنهام هوتسبر.