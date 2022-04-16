شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية عبد المنعم وأشرف الأقرب لقيادة دفاع الأهلي أمام الرجاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالثنائي محمد عبد المنعم وأيمن أشرف فى خط دفاع الفريق خلال مباراة الرجاء المغربي الليلة فى بطولة أفريقيا.

وينوي المدير الفني للأهلي الدفع بـ عبد المنعم وأشرف فى الخط الخلفي، على أن يتواجد ياسر إبراهيم على دكة البدلاء.

ويدخل فريق الأهلي اختبارا كرويا قويا عندما يستضيف الرجاء المغربي في العاشرة مساء اليوم السبت باستاد الأهلي والسلام في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة مباشرة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث يطمح كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لضمان الصعود لنصف النهائي.

ونصح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز أمام مرمى الرجاء المغربي خلال مباراتهما الليلة، مشدداً على ضرورة استغلال الفرص التى تُتاح لهم لأن مثل هذه المباريت المهمة لابد فيها من التركيز والابتعاد عن التوتر.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي فى محاضرة خلال الساعات الماضية عن ضرورة تلاشي الأخطاء السابقة التى ظهرت فى أدئهم، وفى مقدمتها التوتر والرعونة وعدم التركيز أمام مرمى المنافس.