الامارات | وفاة الهداف الألماني يواخيم شترايش «غيرد مولر الشرق»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الهداف الألماني يواخيم شترايش «غيرد مولر الشرق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الهداف الألماني الشرقي السابق يواخيم شترايش عن 71 عاماً بعد معاناته «مع مرض طويل»، بحسب ما أعلن ناديه السابق ماغدبورغ السبت.

ولُقّب شترايش «غيرد مولر الشرق» نسبة الى المهاجم الالماني الغربي الراحل الذي أرهق دفاعات الخصوم في الحقبة عينها.

وسجل شترايش 55 هدفاً في 102 مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا الشرقية بين 1969 و1984، ومجموع 223 هدفاً لماغدبورغ في 321 مباراة بين 1975 و1985، وذلك بعد تألقه مع هانزا روستوك.

كتب النادي الألماني في بيان «سيبقى يواخيم شترايش في قلوب كل أعضاء النادي وكل المشجعين، وسنحتفظ بذكرى أفضل هدافينا دائما بفخر».

أحرز خلال مسيرته كأس ألمانيا الشرقية ثلاث مرات، جائزة لاعب العام مرتين وأربع مرات لقب الهداف. ومع منتخب ألمانيا الشرقية، أحرز برونزية أولمبياد 1972. تابع مسيرته في التدريب مع ماغدبورغ وأينتراخت برانسفيك وذلك في دوري الدرجة الثانية.

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