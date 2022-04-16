شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يفتتح ملعب خماسي ومعرضاً للمنتجات اليدوية وأندية الفتاه بمركز شباب القصر بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملعب خماسي ومعرضاً للمنتجات اليدوية والتراثية وأندية الفتاه والمرأة، بمركز شباب الباويطي بالواحات البحرية، ضمن زياراته التفقدية التي يجريها اليوم بالواحات البحرية، برفقة اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة مبادرة بيع ملابس العيد بأسعار مخفضة لأبناء الواحات البحرية تحت شعار "معاً لجعل العيد أجمل"، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر الافتتاح الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية، محمد الصفتي مدير عام الادارة العامة للتخطيط.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن إقامة مثل هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، واستكمالاً لجهود وزارة الشباب والرياضة في تشجيع الشباب من أصحاب الحرف اليدوية والمساهمة في التسويق لها من خلال المعارض المنفذة بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

أشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تقدم دورات تدريبية للشباب في كافة محافظات الجمهورية، على الحرف اليدوية والتراثية، كما تقدم فرصة للشباب الذين استفادوا من التدريبات للانضمام للمعارض التي توفرها لهم الوزارة لعرض منتجاتهم، بهدف نشر ثقافة العمل الحر لدي الشباب والتشجيع على اظهار المهارات الحرفية للصناعات اليدوية لمختلف شبابنا العاملين في مجالات الصناعات اليدوية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم للواحات البحرية لتفقد عدد من المنشآت الشبابية، منها مراكز شباب "القصر، منديشة"، وشهد مسابقات التزلج على الرمال، كما تفقد الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها.

كما تتضمن الزيارة للواحات البحرية حضور ختام الدورة الرمضانية، وعقد لقاء حواري مفتوح يجمع وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات.