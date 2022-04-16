شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقبل.

وكان الونش قد خضع لبرنامج تأهيلي فى الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بسبب معاناته من إصابة في الركبة، قبل أن يشارك في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

وكان الونش قرر الخضوع لعملية جراحية فى الركبة، نظرًا لخوضه المباريات رغم إصابته وكان يعتمد على المسكانت، وحصل اللاعب على إذن الجهاز الطبى لإجراء تلك الجراحة.

وبعد حصول محمود الونش على إذن الخضوع لجراحة الركبة، بدأ اللاعب يخوض برنامج تأهيل مكثف، وحدد الجهاز الطبى برنامج طبى للاعب حتى يتفادى اجراء تلك الجراحة.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو بسبب الإصابة في الركبة، ويخوض فى الفترة الحالية البرنامج العلاجى على أمل الجاهزية لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.

فيما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص المدير الفني للزمالك على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة عدم التفريط في أي نقاط خلال المباريات المقبلة، كما شرح لهم خطة تدريب اليوم.

وكان الزمالك قد حصل على راحة من التدريبات أمس بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.