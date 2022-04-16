شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعداداً للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى.

وحرص المدير الفني للزمالك على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وطالبهم بالتركيز خلال الفترة المقبلة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز.

وشدد فيريرا فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة عدم التفريط فى أى نقاط خلال المباريات المقبلة، كما شرح لهم خطة تدريب اليوم، واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له الثلاثاء المقبل فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري، وكان الزمالك قد حصل على راحة من التدريبات أمس بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل خاص لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق، من أجل اتباعه فى الفترة الحالية، حتى يتفادى إجراء العملية الجراحية التى كان يعتزم اجرائها فى الفترة الحالية.

وكان الونش قرر الخضوع لعملية جراحية فى الركبة، نظرًا لخوضه المباريات رغم إصابته وكان يعتمد على المسكانت، وحصل اللاعب على إذن الجهاز الطبى لإجراء تلك الجراحة.

وبعد حصول محمود الونش على إذن الخضوع لجراحة الركبة، بدأ اللاعب يخوض برنامج تأهيل مكثف، وحدد الجهاز الطبى برنامج طبى للاعب حتى يتفادى اجراء تلك الجراحة.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو بسبب الإصابة في الركبة، ويخوض فى الفترة الحالية البرنامج العلاجى على أمل الجاهزية لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.