شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو وعبد القادر وشريف الأقرب لهجوم الأهلى أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على الدفع بالثلاثى بيرسى تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف فى الخط الهجومى للمارد الأحمر أمام الرجاء المغربى، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى العاشرة مساء اليوم باستاد السلام.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنتيجة مطمئنة تمكنه من تأكيد الصعود إلى نصف النهائي الأفريقي في مباراة العودة بالمغرب السبت المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، كما استعد الأهلي من خلال الجلسات التحفيزية التى عقدها مسئولو النادي واللاعبون الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر مع زملائهم لحثهم على تحقيق الفوز على بطل المغرب.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الرجاء الليلة، وكذلك دراسة الفريق المنافس جيدا عن طريق مقاطع الفيديو للتعرف على طريقة وأسلوب لعبه وموقفه عند تحضير الهجمات وكذلك موقفه في وضعية الدفاع، قبل وضع الخطة وطريقة اللعب المناسبة التي سيعتمد عليها الأهلي لاختراق حصون الفريق المغربي، لاسيما بعد تغيير الجهاز الفني للرجاء عما كان عليه الحال في آخر مواجهة للفريقين بالسوبر الإفريقي في ديسمبر الماضي، بعدما تولى رشيد الطاوسي قيادة الفريق المغربي خلفا لمدربه السابق مارك فيلموتس.