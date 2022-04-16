7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الزمالك يجهز قائمة بصفقات سوبر تمهيدا للصيف، هشام صلاح يعلن تقبله عقوبة الاتحاد السكندرى ويعتذر لعماد النحاس .

الزمالك يجهز قائمة بصفقات سوبر تمهيدا للصيف

أنهت إدارة الكرة بنادي الزمالك اعداد تقرير كامل يضم عدد من اللاعبين في الأندية الأخري يتم التفاوض معها من أجل ضمها في الصيف المقبل عقب فتح باب القيد في الزمالك وانهاء العقوبة الموقعة علي النادي منذ بداية الموسم الحالي.

عودة الشناوى وجابر واستمرار غياب رمضان صبحى عن قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي تخوض مباراة مازيمبي الكونغولي، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدر بانون يستعد للعودة للقاهرة بعد انتهاء فترة الراحة في المغرب

يستعد الدولي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي للعودة للقاهرة الأسبوع المقبل مع بعثة المارد الأحمر عقب خوض الفريق مباراة الرجاء بالمغرب يوم 22 أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

هشام صلاح يعلن تقبله عقوبة الاتحاد السكندرى ويعتذر لعماد النحاس

أعلن هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تقبله للعقوبة المالية التي وقعت عليه من الإدارة بعد التصرف الذى بدر منه تجاه زميله خالد الغندور، والتحدث مع بأسلوب غير لائق في مباراة البنك الأهلى الماضية.

حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل خاص لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق، من أجل اتباعه فى الفترة الحالية، حتى يتفادى إجراء العملية الجراحية التى كان يعتزم اجرائها فى الفترة الحالية.