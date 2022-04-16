شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد السيد للدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجارى. ونجح السيد فى التأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه على لاعب فرنسا بول اليجري بنتيجة 15-12.

واستهل محمد السيد مشواره في البطولة بالفوز على لاعب إيطاليا أنريكو جاروزو بدور ال 64 بنتيجة 15-11، ثم فاز فى دور الـ32 على لاعب فرنسا كيندريك جين جوسيف بنتيجة 15-11.

ويلتقي السيد بدور ربع النهائي مع الفائز من المباراة التي تُلعب الآن بين لاعب امريكا جستن يوو أو لاعب كزاخستان رسلان كوربانوف.

وتنطلق مباراة دور ربع النهائي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن محمد السيد تم اعفاءه من المشاركة في منافسات اليوم الأول وذلك بسبب تواجده ضمن أول 16 مصنف على البطولة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كل من: أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين، ويرافق الفريق المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيد سامي فيما يرأس البعثة أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وتقام البطولة بمشاركة 293 لاعبا وتختتم اليوم منافسات الفردي، ثم تبدأ منافسات الفرق غدًا الموافق 17 أبريل بمشاركة 38 فريقا.