شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. عبد الحميد بسيونى: العلم والإيمان أمتع برامج رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق غزل المحلة.

قال عبد الحميد بسيونى، إن أكثر شخصية رمضانية كان يتابعها وهو صغير، وأثرت فيه واستفاد منها، هى برنامج العلم والإيمان.

وأَضاف الحاصل على كأس السوبر المصرى مع فريق طلائع الجيش أن برنامج العلم و الإيمان كان من أمتع البرامج بالنسبة له و تعلم منه الكثير.

ولد عبد الحميد بسيونى فى محافظة كفر الشيخ، وبدأ مشواره فى الدرجة الثانية بمركز رأس الحربة، حتى انضم للزمالك عام 1997.

ونجح بسيونى أن يحفر اسمه بقوة فى التشكيل الأساسى للقلعة البيضاء، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفاُ وذلك بموسم 1997/1998.

كما لعب بسيونى فى صفوف فريق الإسماعيلى مع الجيل الذهبى الذى ضم محمد بركات وإسلام الشاطر وعمرو فهيم وجون أوتاكا، محققا مع الدراويش لقب الدورى من بين أنياب الأهلى والزمالك فى منافسة ثلاثية موسم 2001/2002.

عبد الحميد بسيونى

فيما لعب بسيونى مع فريق حرس الحدود لمدة 6 مواسم، وكان يمثل عنصر الخبرة للاعبين الشباب فى الفريق العسكرى فى ذلك الوقت، إلا أنه أقيمت مباراة اعتزاله يوم 22 يناير 2010 على ملعب السكة الحديد بمدينة نصر بين فريقى الزمالك وحرس الحدود وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه علاء على وشارك عبد الحميد بسيونى فى اللقاء مع فريق حرس الحدود.