شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق اليوم أمام الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى تعد واحدة من أهم "مطبات" المارد الأحمر في رحلة التتويج باللقب الأفريقي الحادي عشر والثالث على التوالي ، ونلقي في التقرير التالي بعض التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

ج: الاهلي يستضيف الرجاء المغربي في العاشرة من مساء اليوم السبت على استاد الأهلي و السلام في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

س: ما هو عدد الحضورالجماهيري في مباراة الليلة ؟

ج: الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور ما يقرب من 21 ألف مشجع مباراة الليلة وتم إغلاق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة فيها.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة الرجاء المغربي الليلة؟

ج: بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، ضم 25 لاعباً ضمن قائمة دخلت معسكر أول أمس ، الخميس، والقائمة ، هي: