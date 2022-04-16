"محاولات لتجهيزه لمواجهة الإياب".. مصدر لمصراوي: معلول يغيب عن الأهلي أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، سيغيب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الرجاء المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، مساء السبت، في ذهاب دور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب "الأهلي WE السلام".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "معلول شعر بالآم في المران الرئيسي للفريق الذي أقيم مساء الخميس، ولكن تم ضمه للمعسكر المغلق في نفس اليوم".

وأضاف: "الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت معاناته من شد خفيف في العضلة الضامة، وكان يمكن التعامل معه وتجهيزه لخوض مواجهة اليوم ولكن الجهازين الفني والطبي رفضا مبدأ المجازفة".

واختتم المصدر تصريحاته: "معلول سوف يتم تجهيزه لمواجهة الإياب المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالمغرب".