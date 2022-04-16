خامس الأهداف.. تريزيجيه يسجل في شباك ألتاي سبور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي باشاكشهير التركي في تسجيل خامس أهدافه خلال الموسم الجاري في الدوري، مساء اليوم السبت، في شباك ألتاي سبور.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، بعدما تابع تصويبة ارتدت من يدي ماتيوس ليز حارس ألتاي، ليسدد الكرة في الشباك بعد متابعته للعبة.

وانتقل تريزيجيه إلى صفوف باشاكشهير مطلع شهر فبراير الماضي، حيث نجح في تسجيل أربعة أهداف، قبل أن يضيف الخامس خلال مواجهة اليوم.

الجدير بالذكر أن المصري أحمد ياسر ريان، يتواجد على مقاعد بدلاء ألتاي سبور خلال المواجهة، بينما يشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لباشاكشهير.