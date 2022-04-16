مباشر.. مانشستر سيتي 0-1 ليفربول.. كوناتي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي الفائز من مباراة سيتي وليفربول، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخر الذي يجمع فريقا كريستال بالاس وتشليسي.

ويتكون تشكيل ليفربول من: أليسون، ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا، لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

بينما يتكون تشكيل مانشستر سيتي من: زاك ستيفن، جواو كانسيلو، جون ستونز، ناثان آكي، أوليكساندر زينشينكو، فيرناندينيو، برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة

نجح نادي ليفربول في تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق الهجمة الأولى للريدز، في الدقيقة 9 من عمر المباراة، عن طريق إبراهيما كوناتي الذي ارتقى لكرة عرضية نفذها روبيرتسون من ركلة ركنية، ليحولها المدافع برأسية قوية سكنت شباك مانشستر سيتي.

وتمكن ليفربول من إضافة الهدف الثاني في المباراة، بعدما استغل ساديو ماني خطأ الحارس زاك ستيفين الذي تأخر في إخراج الكرة من منطقة الـ6 ياردات، ليتدخل عليه اللاعب السنغال ويحول الكرة إلى داخل الشباك.