تشكيل قمة كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يبدأ بالبدلاء.. وصلاح أساسياً مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشهد تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، مشاركة النجم المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا.

خط الهجوم: لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

بينما يبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مواجهة ليفربول بالبدلاء.

ويتكون تشكيل مانشستر سيتي من:

حراسة المرمى: زاك ستيفن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، ناثان آكي، أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جاك جريليش، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج.