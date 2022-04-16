اجتماع القادة.. الشناوي وسليمان يحفزان لاعبي الأهلي قبل صدام الرجاء بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

اجتمع الثنائي محمد الشناوي ووليد سليمان قادة النادي الأهلي بزملائهم في الفريق داخل مقر الإقامة قبل ساعات من لقاء الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام.

وأفاد مراسل يلا كورة أن الشناوي وسليمان حصلا على إذن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي وجههم لتحفيز اللاعبين والاجتماع معهم لحثهم على بذل أقصى العطاء والمجهود في لقاء الليلة.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء اليوم السبت أملا في تحقيق فوز مريح قبل لقاء العودة الجمعة القادم في الدار البيضاء.

جلسة الشناوي وسليمان مع اللاعبين ركزت على الدعم النفسي للاعبين والتأكيد على ضرورة الاستفادة من حضور الجمهور واستخدامه كسلاح ولاعب إضافي مع الفريق، وألا يشعروا بالضغط بسببهم.

ويسعى الأهلي للحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ليصبح أول نادي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.