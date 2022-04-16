الأولمبية تكرم صبحي ومصطفى والخطيب والأبطال الأولمبيين والبارالمبيين والاتحادات الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كرّم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب اللاعبين الأولمبيين والبارالمبيين خلال حفل السحور الذي نُظم بأحد فنادق القاهرة بمصر الجديدة والذي شهد توقيع برتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية وتكريم العديد من الشخصيات الرياضية.

وشهد الحفل تكريم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب أحمد دياب نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بجانب تكريم الاتحادات الرياضية المصرية على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الحالية على جميع المستويات وكان لها دور كبير في تطور وتقدم الرياضة المصرية.

وشهد الحفل تكريم البطلة الأولمبية فريال أشرف والبطل الأولمبي أحمد الجندي وحضر عنه شقيقه محمد الجندي لتواجد اللاعب بالخارج والبطلة الأولمبية جيانا فاروق والبطلة الأولمبية هداية ملاك والبطل الأولمبي سيف عيسى والبطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو والبطل البارالمبية شريف عثمان والبطل البارالمبي محمود صبري والبطلة البارالمبية رحاب رضوان والبطلة البارالمبية فاطمة عمر والبطل البارالمبي محمد صبحي والبطل البارالمبي هاني عبدالهادي والبطل البارالمبي محمد الزيات والبطلة البارالمبية شيماء سامي والبطل الأولمبي محمد إيهاب والبطلة الأولمبية سارة سمير.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الرياضية والعامة اللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري واللواء أشرف عزت رئيس اتحاد الشرطة الرياضي وشريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وعلاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس الإدارة عبدالعزيز غنيم وعبدالمنعم الحسيني والباسل عبدالله ورؤساء الاتحادات الرياضية والنائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية السابقة والمستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي الزهور والدكتور أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس الرياضي والدكتور عبدالله غراب رئيس نادي الصيد المصري والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روابط الرياضية.