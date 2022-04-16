كلوب يتحدى جوارديولا بتصريحات نارية قبل المواجهة النارية بين ليفربول ومانشستر فى كأس الاتحاد اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - أطلق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول تصريحا ناريا بشأن الإسبانى بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتى قبل مباراة الفريقين اليوم فى كأس الاتحاد الانجليزى.

وقال فى تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" : "علاقتنا جيدة لكنه على حق، كيف يمكننا أن نكون أصدقاء؟ لم نلتق أبدًا، لكن لدينا أرقام بعضنا البعض، كان لدينا بعض المشكلات الشخصية المتشابهة وتبادلنا الرسائل، لكننا لا نتصل ببعضنا البعض، هذا صحيح، لكنني أعلم 100% أنه إذا التقينا في المستقبل، سنجلس ونتحدث سويًا، سيكون أمرًا رائعًا للتفكير فيه".

والتقى كلوب وجوارديولا في العديد من المباريات منذ عام 2013 عندما انتقل الإسباني إلى تدريب بايرن ميونخ وكان الألماني يدرب بوروسيا دورتموند قبل انتقال المنافسة بينهما إلى الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ورد كلوب على تصريحات جوارديولا في حوار نقلته صحيفة "ليفربول إيكو"، وقال: "علاقتنا جيدة لكنه على حق، كيف يمكننا أن نكون أصدقاء؟ لم نلتق أبدًا، لكن لدينا أرقام بعضنا البعض، كان لدينا بعض المشكلات الشخصية المتشابهة وتبادلنا الرسائل، لكننا لا نتصل ببعضنا البعض، هذا صحيح، لكنني أعلم 100% أنه إذا التقينا في المستقبل، سنجلس ونتحدث سويًا، سيكون أمرًا رائعًا للتفكير فيه".

وأضاف: "لماذا لا نفعل ذلك؟ ليست هناك أي مشكلة لدينا، يمكننا الفوز على فريقه من وقت لآخر، هذا كل شيء، سيكون هناك شيء نتحدث عنه وسيكون هذا لطيفًا".

وواصل تصريحاته عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الليلة: "ستكون مباراة كبيرة، وحشية، ضخمة، علينا أن نفعل كل شيء ولكن علينا التحضير لها بشكل جيد لأن لدينا بعد 3 أيام مباراة أمام مانشستر يونايتد، ولا تنقصنا الثقة ولا نحتاج إلى أي سبب لنكون ناجحين".

واستمر: "الفوز على مانشستر سيتي سيكون رائعًا، لا يحدث لأي شخص في كرة القدم، وإذا تمكنت من تحقيق ذلك، فهو رائع، لكنهم مميزون، لدن إذا فزنا سنكون فى النهائي ضد تشيلسي أو كريستال بالاس ولن يكونا لقمة سائغة لأنهما سيريدان الفوز بالبطولة".

وتابع: "لن أشعر بأن المباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي إلا إذا وصلت إلى ركلات الترجيح، سندخل المباراة بكل قوة وهذا هو الحال بالنسبة لي".

وواصل كلوب: "في السنوات الست الأخير، لقد تغيرت شخصيتي كثيرًا مع ضغط المباريات، لقد رأيت صورة لي في 2005 (مع ماينز)، أرى شخصا مختلفا، لم يعد لدي الكثير من الراحة وأتمنى أن أحظى بأسبوع كامل، لكن هذا لا يحدث في تلك المرحلة من الموسم".

وقال: "قالها بيب يوم الأربعاء، كل فريق يحتاج إلى التسجيل في الخصم، وعندها لن يتحدثوا عن أدائه أو أسلوبه الدفاعي كما كان الحال مع أتلتيكو مدريد، ربما نتعادل مع مانشستر سيتي أو ربما نخسر 3-2، سيقول الجميع إن الفريق لم يكن جيدًا بما يكفي ليفوز، هذه حياة المدرب، التفاصيل الصغيرة هي ما تحدد كل شيء، الوقت قصير من أجل الاستعداد لكل شيء، لكنه ممتع جدًا ومثير أيضًا".

وأتم: "نحن بحاجة إلى المزيد من الحظ ضد مانشستر سيتي، أكثر مما حصل عليه مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، نحن بحاجة إلى قوة أليسون أكثر مما يحتاجون في إيدرسون، لم نلعب أفضل مباراة لدينا، كان مانشستر سيتي أقرب إلى ما يجيدونه حقًا، نحن نعلم ذلك، لكن تخيل لو لعبنا مباراة جيدة كيف يمكننا أن نبدو بها".