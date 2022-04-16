شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد مواعيد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

ويلتقى الزمالك مع الأهلي على صالة حسن مصطفى فى 6 أكتوبر بنهائي البطولة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:-

-يوم الجمعة الموافق 22-4 الساعة 11 مساء.

- يوم السبت 23- 4 الساعة 11 مساء.

- يوم الأحد 24-4 الساعة 11 مساء.

من ناحية أخرى، يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.

ويسعى اتحاد الطائرة للتعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.