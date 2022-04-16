شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني للاعبي الأهلي قبل لقاء الرجاء: احذروا الرعونة أمام المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز أمام مرمى الرجاء المغربي خلال مباراتهما الليلة، مشدداً على ضرورة استغلال الفرص التى تُتاح لهم لأن مثل هذه المباريت المهمة لابد فيها من التركيز والابتعاد عن التوتر.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي فى محاضرة خلال الساعات الماضية عن ضرورة تلاشي الأخطاء السابقة التى ظهرت فى أدئهم، وفى مقدمتها التوتر والرعونة وعدم التركيز أمام مرمى المنافس.

ويدخل فريق الأهلي اختبارا كرويا قويا عندما يستضيف الرجاء المغربي في العاشرة مساء اليوم السبت على استاد الأهلي و السلام في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على الفريقين بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة مباشرة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث يطمح كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لضمان الصعود لنصف النهائي.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنتيجة مطمئنة تمكنه من تأكيد الصعود إلى نصف النهائي الأفريقي في مباراة العودة بالمغرب يوم الجمعة المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، كما استعد الأهلي من خلال الجلسات التحفيزية التي عقدها مسئولي النادي واللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر مع زملائهم لحثهم على تحقيق الفوز على بطل المغرب.