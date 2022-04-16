شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..حسن عبد الجواد بطل ألعاب القوى: حلمى أكون مدير وبحب آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هوأحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والمصرى الحالى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الصيد.
بتدخل المطبخ؟
اه بدخل وشاطر جدا فيه.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
كباب حلة ومكرونة بشاميل.
من نجمك المفضل؟
آسر ياسين.
من مطربك المفضل؟
محمد حماقى.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
مدير تسويق.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
أحمد مكى.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.