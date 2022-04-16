شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..حسن عبد الجواد بطل ألعاب القوى: حلمى أكون مدير وبحب آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هوأحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق والمصرى الحالى.

الصيد.

اه بدخل وشاطر جدا فيه.

كباب حلة ومكرونة بشاميل.

آسر ياسين.