شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجهز "موبولولو" نفسيا بعد الإصابة وطوارئ بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى جلسه خاصه مع المهاجم الأنجولى موبولولو فى حضور المترجم الخاص باللغة البرتغالية لشرح تفاصيل الحالة الطبية للاعب والمرحلة الذى يمر بها فى الوقت الحالي بعدما طالت فترة غيابه عن التدريبات لتصل إلى 3 أسابيع، وهو ما آثار غضب اللاعب نظرا لرغبته القوية فى العوده سريعا للملاعب وخوض التدريبات الجماعية مع زملائه والمشاركه فى المباريات المقبلة.

الجهاز الطبى للاتحاد السكندري، شرح لالمهاجم الأنجولى صعوبة إصابته بمزق السمانة وحاجته للعلاج بشكل كامل منها قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية كما لابد من عرضه على دكتور أخصائى فى هذه الحالات للتأكد من إتباع كل الطرق السليمة فى علاجه وأنه لابد من الالتزام التام بالجلسات العلاجية خلال تلك المرحله المهمة وأنه لن يسمح له بالتدريب إلا بعد الاطمئنان عليه والتأكد من سلامته تماما.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لخوض مباراة هامة أمام الزمالك على ملعب برج العرب يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن مباريات الأسبوع الـ15 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وحرص عماد النحاس المدير الفني لزعيم الثغر على الحديث مع لاعبيه بخصوص الاخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراه البنك الأهلى الأخيرة وطالبهم بالأداء الرجولى أمام الزمالك وتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر فى جدول الدورى.