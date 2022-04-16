الامارات | هالاند يحسم وجهته المقبلة.. ليست ريال مدريد وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يحسم وجهته المقبلة.. ليست ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام ألمانية أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند حسم وجهته المقبلة، مشيرة إلى أنه استقر على الرحيل من صفوف بروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، سينتقل إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب نهاية الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم.

وأوضحت أن المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا يريد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بارزين، ويسعى لضم هالاند، مشيرة إلى أنه سيتعين على مينو رايولا، وكيل هالاند، بالإضافة إلى والده، خفض سقف مطالبهما المادية بشكل كبير، من أجل إتمام الصفقة.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا جدول ترتيب البريميرليج، كما وصل إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويمكن للمهاجم النرويجي الدولي أن يترك بروسيا دورتموند، بفضل الشرط الجزائي الموجود في عقده، والمقدر بـ 75 مليون يورو.

وأعرب ريال مدريد أيضا عن رغبته في ضم اللاعب، إلى جانب برشلونة، بينما

أشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن هالاند لا يفكر في الانضمام إلى مانشستر يونايتد الذي وضع المهاجم النرويجي ضمن خططه.

وينتهي عقد هالاند مع دورتموند، في صيف 2024.

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