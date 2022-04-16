الامارات | موعد القمة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد القمة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجدد اللقاء بين فريقا ليفربول ومانشستر سيتي في قمة جديدة للكرة الإنجليزية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهي المباراة الفاصلة التي ستقام في ملعب ويمبلي اليوم، وسيلعب الفائز من مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في المباراة النهائية، مع الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي التي ستجمع غدا الأحد بين تشيلسي وكريستال بالاس.

وتقام المباراة عند الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات ومن المتوقع أن يخوض الفريقين المباراة بكامل نجومهم للاستمرار في المنافسة على اللقب والوصول إلى المباراة النهائية، لمحاولة إحراز اللقب، وكانا الفريقين قد تقابلا منذ أيام قليلة في قمة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ليبقى الصراع مستمر حتى الجولات الأخيرة من عمر بطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول المباراة بكامل نجومه بقيادة محمد صلاح وساديو ماني، وفيرمينو، وفان دايك، في حين يغيب عن مانشستر سيتي، البلجيكي دي بروين، ومن المتوقع البداية باللاعب رياض محرز، وبرناردو سيلفا، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

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