شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أبريل 2022

يخوض الأهلي المصري اختبارا صعبا مساء اليوم السبت أمام ضيفه الرجاء المغربي على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة في جولة الذهاب بدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتشهد هذه الجولة 3 مواجهات اليوم السبت تبدأ بلقاء بيترو أتلتيكو الأنغولي وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي كما يلعب شباب بلوزداد الجزائري أمام ضيفه الوداد المغربي.

تقام المباراة بين الأهلي والرجاء في ملعب السلام بالقاهرة بصافرة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، وتنطلق في العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة 20:30 بتوقيت المغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عصام الشوالي بجانب قناة تايم سبورتس المصرية البث الأرضي.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه قبل الذهاب إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في معقل الرجاء ووسط جماهيره.

وقال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يدرك جيداً صعوبة المواجهة ضد الرجاء الذي سبق أن واجهه في مباراة السوبر الأفريقي.

وأشار إلى أن وصافة الأهلي في دور المجموعات لا تقلل من فرصه في التأهل مؤكداً أن الرجاء منافس قوي ومميز ومدربه رشيد الطوسي على علاقة صداقة معه.

ويغيب عن الأهلي بدر بانون لإصابته بفيروس كورونا ورامي ربيعة للإصابة كما تحيط الشكوك بجاهزية علي معلول الظهير الأيسر لشكواه من آلام في العضلة الضامة.

ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي الدفاع محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وأيمن أشرف.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وفي الهجوم حسين الشحات ”أحمد عبدالقادر“ وبيرسي تاو ومحمد شريف.

يسعى الرجاء لتحقيق نتيجة طيبة في القاهرة كما أن مدربه رشيد الطوسي رفع راية التحدي مؤكداً انه جاء للقاهرة من أجل الفوز.

وأشار الطوسي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إلى أن الشوط الأول في القاهرة والشوط الثاني الحاسم سيكون في المغرب وبالتالي فالرجاء يجب أن يلعب بكامل تركيزه في اللقاءين.

وأكد أن الرجاء لن ينخدع بنغمة تراجع الأهلي وتلقيه أول خسارة بالدوري المصري مؤخراً موضحاً أن لكل مباراة ظروفها وأن لقاء الأهلي سيكون صعباً على الفريقين.

ويغيب عن الرجاء محمد ناهيري للإيقاف وزكريا الوردي للإصابة.. ويعتمد الطوسي على الأرجح على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أنس الزنيتي، وأمامه رباعي خط الدفاع مروان هدهودي وجمال حركاس وعبدالإله مدكور وعبدالجليل جبيرة.

ويقود خط الوسط محمد زريدة وبجواره فابريس نجوما ومحمد المكعازي وفي الهجوم حميد أحداد وزكريا الهبطي ومحسن متولي.