شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لتحقيق الفوز الثانى على الرجاء فى تاريخ مواجهات الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة فى العاشرة مساء اليوم السبت، مع الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلي والسلام.

و يسعى الأهلى إلى تحقيق الفوز الثانى فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تقابلا فى 7 مباريات، فاز الأحمر في لقاء وحيد ، بينما حسم التعادل 4 لقاءات ، وحقق الرجاء الانتصار فى لقاءين.

واستعد الأهلي جيدا لمباراة الليلة بعدما أدى برنامج تدريبي خاص منذ الانتهاء من مباراته ضد المصري ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري وحتى الدخول في معسكر مغلق لمباراة الليلة، اشتملت على أداء تدريبات بدنية مكثفة وشرح بعض الجمل الفنية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها أمام الرجاء المغربي.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنتيجة مطمئنة تمكنه من تأكيد الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي في مباراة العودة بالمغرب يوم الجمعة المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، كما استعد الأهلي من خلال الجلسات التحفيزية التي عقدها مسئولي النادي واللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر مع زملائهم لحثهم على تحقيق الفوز على بطل المغرب.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الرجاء الليلة، وكذلك دراسة الفريق المنافس جيدا عن طريق مقاطع الفيديو للتعرف على طريقة وأسلوب لعبه وموقفه عند تحضير الهجمات وكذلك موقفه في وضعية الدفاع، قبل وضع الخطة وطريقة اللعب المناسبة التي سيعتمد عليها الأهلي لاختراق حصون الفريق المغربي، لاسيما بعد تغيير الجهاز الفني للرجاء عما كان عليه الحال في آخر مواجهة للفريقين بالسوبر الإفريقي في ديسمبر الماضي، بعدما تولى رشيد الطاوسي قيادة الفريق المغربي خلفا لمدربه السابق مارك فيلموتس.