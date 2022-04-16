شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يضع برنامج سموحة حتى مباراة الجونة والثنائى المصاب جاهز للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، خوض التدريبات الجماعية مساء بعد غد الاثنين ثم السفر بعدها مباشرة للمبيت بالقاهرة، قبل السفر للجونة مساء الثلاثاء المقبل لخوض مرانا مسائيا فى اليوم نفسه بالملعب الفرعى لاستاد الجونة فى تمام الساعة الحادية عشر مساء، استعداد لمباراة الجونة والمقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ 15، من مباريات الدوري المصري الممتاز.

واطمئن الجهاز الطبى لفريق سموحة، على سلامه الثنائى حارس المرمى الهانى سليمان وعبد الكبير الوادى، وأصبحت مشاركة الثنائى فى لقاء الجونة شبه موكدة نظرا لأنهما من الركائز الأساسية بالفريق.

وطلب أحمد سامى من لاعبى سموحة ضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الجونة للحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبى والعودة للانتصارات من جديد.

وعقد أحمد سامى جلسه مع الثنائى الهجومي مروان حمدى وحسين فيصل وطالبهم باستغلال أنصاف الفرص وضروره إنهاء الهجمات أمام مرمى الجونة بتركيز وعدم الاستسلام للرقابه المنتظرة من مدافعى الجونه خلال المباراة.

ومن المنتظر أن يدخل فريق سموحة معسكر مباراة الجونة بقائمة تضم 21 لاعبا.