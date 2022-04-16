شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للزمالك يحدد برنامج تأهيل للونش لتفادى جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل خاص لمحمود حمدى الونش مدافع الفريق، من أجل اتباعه فى الفترة الحالية، حتى يتفادى إجراء العملية الجراحية التى كان يعتزم اجرائها فى الفترة الحالية.

وكان الونش قرر الخضوع لعملية جراحية فى الركبة، نظرًا لخوضه المباريات رغم إصابته وكان يعتمد على المسكانت، وحصل اللاعب على إذن الجهاز الطبى لإجراء تلك الجراحة.

وبعد حصول محمود الونش على إذن الخضوع لجراحة الركبة، بدأ اللاعب يخوض برنامج تأهيل مكثف، وحدد الجهاز الطبى برنامج طبى للاعب حتى يتفادى اجراء تلك الجراحة.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو بسبب الإصابة في الركبة، ويخوض فى الفترة الحالية البرنامج العلاجى على أمل الجاهزية لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء المقبل في التاسعة والنصف على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر.

وحصل فريق الزمالك على راحة من التدريبات أمس الجمعة، بقرار من البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على أن يعود الفريق للتدريبات اليوم، ويبدأ الاستعداد بقوة لمواجهة زعيم الثغر.