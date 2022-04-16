شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. البولينج ظهرت فى عهد الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر لعبة البولينج من ضمن الألعاب التي لها شعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وهي بعيداً عن عالم الاحتراف والبطولات التنافسية، وسيلة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء داخل الصالات المغطاة، تاريخيا، يمكن القول إن بداية ظهور البولينج كان في عهد الفراعنة، وتم إثبات ذلك من خلال الاكتشافات الأثرية، وتحديدا في جدران معابد بني حسن فى محافظة المنيا، والتي بنيت منذ أكثر من 6000 عام. وأول ما ظهرت هذه اللعبة في العصر الحديث، كان بإنجلترا بالتحديد في القرن الحادي عشر عام 1895، تم تأسيس أول اتحاد لهذه اللعبة في أمريكا عام 1895، ومن بعدها تطورت اللعبة بشكل كبير حيث وضع لها القوانين في أوائل القرن العشرين قبل أن تنتشر في على نطاق واسع في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

1 - يتكون مضمار لعبة البولينج من ممر خشبي طويل ناعم جدا ،ويبلغ طوله 18 متراً وعرضه 1,04 متراً ويحد به من كل جهة مجرى يبلغ عرضه 23 سم ليصبح عرض المضمار بما فيه المجريان حوالي 152 سم.

2 - الكرة ،ويبلغ محيطها عن 70 سم ولا يزيد وزنها على 7,3 كيلوجرام ،وهى تمسك باليد من أجل تصويبها تجاه أجسام على هيئة زجاجات مصنوعة من الخشب أو من البلاستيك ، ويبلغ طول كل واحدة منها 38 سم، ووزنها بين 1,3 ـ 1,6 كيلوجرام.

3 - آلة جمع الزجاجات وهى تعمل أتوماتيكيا بحيث ترفعها في وضع محدد.

4 - الأحذية وهى تصنع من المطاط كالتي تستعمل للعب التنس.

كيفية إجراء المباريات

تتألف مباراة البولينج من عشر مجموعات في كل مجموعة رميتان على الأجسام الخشبية، واللاعب الفائز هو الذي يستطيع أن يرمي أكبر عدد ممكن من الأجسام خلال الرمية الأولى ،والتى تسمى بالـ (Strike) ، وفي حالة بقاء بعض الأوتاد فيمنح محاولة أخرى، ولو نجح في إسقاطها تسمى بالـ (Spare).

حساب النقاط في اللعبة يتم بشكل تراكمي ، إذ يساوي الوتد نقطة واحدة ، فإذا نجح المتسابق في إسقاطهم جميعا من الرمية الأولى (Strike)، يحصل في الإطاريين التاليين على ضعف عدد النقاط، أي أن كل وتد يسقطه يحسب بنقطتين ،ويضاف اليهم نقاط المحاولة الأولى ، أما إذا نجح اللاعب في إسقاط جميع الأوتاد الخشبية بعد الكرة الثانية (Spare)، يحصل على ضعف عدد النقاط في المحاولة الأولى من الإطار التالي فقط.

تشكيلة فريق البولينج

ويتألف فريق البولينج من خمس لاعبين من الرجال وأربع لاعبات من النساء ، وتقام منافسات اللعبة فى بطولات محلية وعالمية مثل البطولة الأوروبية التي تقام كل سنة وبطولة العالم التي تقام كل أربع سنوات.