شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر موسيمانى لحل 3 ألغاز قبل مواجهة الرجاء المغربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال افريقيا، هناك حالة من الحيرة تسيطرعلى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى، بسبب التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الليلة.

سبب حيرة موسيمانى هو غموض موقف على معلول الجناح الأيسر وأحد أهم الأعمدة الأساسية فى الفريق الأحمر، حيث يعانى اللاعب من آلام فى العضلة الضامة ولم يتم حسم مشاركته فى اللقاء من عدمه ، وفى المقابل جاهزية محمد مجدى أفشة للمباراة إلا أنه لم يشارك فى التدريبات بشكل كامل فى الوقت الأخير قبل اللقاء.

وما يزيد حيرة موسيمانى قبل لقاء الليلة أيضا، مصير محمد هانى الذى شارك فى التدريبين الأخيرين ولمنه ليس جاهزا بنسبة 100 % للمشاركة فى اللقاء، لذا يتجه موسيمانى للدفع بكريم فؤاد بدلا منه أساسيا.