شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر موسيمانى لحل 3 ألغاز قبل مواجهة الرجاء المغربى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال افريقيا، هناك حالة من الحيرة تسيطرعلى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى، بسبب التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الليلة.
سبب حيرة موسيمانى هو غموض موقف على معلول الجناح الأيسر وأحد أهم الأعمدة الأساسية فى الفريق الأحمر، حيث يعانى اللاعب من آلام فى العضلة الضامة ولم يتم حسم مشاركته فى اللقاء من عدمه ، وفى المقابل جاهزية محمد مجدى أفشة للمباراة إلا أنه لم يشارك فى التدريبات بشكل كامل فى الوقت الأخير قبل اللقاء.
وما يزيد حيرة موسيمانى قبل لقاء الليلة أيضا، مصير محمد هانى الذى شارك فى التدريبين الأخيرين ولمنه ليس جاهزا بنسبة 100 % للمشاركة فى اللقاء، لذا يتجه موسيمانى للدفع بكريم فؤاد بدلا منه أساسيا.
ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنتيجة مطمئنة تمكنه من تأكيد الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي في مباراة العودة بالمغرب يوم الجمعة المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، كما استعد الأهلي من خلال الجلسات التحفيزية التي عقدها مسئولي النادي واللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر مع زملائهم لحثهم على تحقيق الفوز على بطل المغرب.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الرجاء الليلة، وكذلك دراسة الفريق المنافس جيدا عن طريق مقاطع الفيديو للتعرف على طريقة وأسلوب لعبه وموقفه عند تحضير الهجمات وكذلك موقفه في وضعية الدفاع، قبل وضع الخطة وطريقة اللعب المناسبة التي سيعتمد عليها الأهلي لاختراق حصون الفريق المغربي، لاسيما بعد تغيير الجهاز الفني للرجاء عما كان عليه الحال في آخر مواجهة للفريقين بالسوبر الإفريقي في ديسمبر الماضي، بعدما تولى رشيد الطاوسي قيادة الفريق المغربي خلفا لمدربه السابق مارك فيلموتس