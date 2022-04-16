شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تكرم الأبطال الأولمبيين والبارالمبيين والاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، اللاعبين الأولمبيين والبارالمبيين خلال حفل السحور الذي نظم بأحد فنادق القاهرة بمصر الجديدة والذي شهد توقيع بروتوكول تعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.

شهد الحفل تكريم الاتحادات الرياضية المصرية على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الحالية على جميع المستويات وكان لها دور كبير في تطور وتقدم الرياضة المصرية.

وشهد الحفل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، وعبدالله غراب رئيس نادي الصيد، والبطلة الأولمبية فريال أشرف والبطل الأولمبي أحمد الجندي وحضر عنه شقيقه محمد الجندي لتواجد اللاعب بالخارج والبطلة الأولمبية جيانا فاروق والبطلة الأولمبية هداية ملاك والبطل الأولمبي سيف عيسى، والبطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو والبطل البارالمبية شريف عثمان والبطل البارالمبي محمود صبري والبطلة البارالمبية رحاب رضوان والبطلة البارالمبية فاطمة عمر والبطل البارالمبي محمد صبحي والبطل البارالمبي هاني عبد الهادي والبطل البارالمبي محمد الزيات والبطلة البارالمبية شيماء سامي والبطل الأولمبي محمد إيهاب والبطلة الأولمبية سارة سمير.