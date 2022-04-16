شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يدخل حسابات موسيمانى أمام الرجاء حال تعذر مشاركة معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلى، حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى للدفع به فى مباراة الليلة أمام الرجاء المغربى فى تمام العاشرة مساء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال افريقيا.

يأتى ذلك بعد شكوى على معلول الظهير الأيسر من آلام فى العضلة الضامة قبل المباراة، وهو ما جعل موسيمانى يفكر فى الدفع بمحمود وحيد أساسيا الليلة حال تعذر مشاركة معلول.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنتيجة مطمئنة تمكنه من تأكيد الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي في مباراة العودة بالمغرب يوم الجمعة المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، كما استعد الأهلي من خلال الجلسات التحفيزية التي عقدها مسئولي النادي واللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر مع زملائهم لحثهم على تحقيق الفوز على بطل المغرب.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة الرجاء الليلة، وكذلك دراسة الفريق المنافس جيدا عن طريق مقاطع الفيديو للتعرف على طريقة وأسلوب لعبه وموقفه عند تحضير الهجمات وكذلك موقفه في وضعية الدفاع، قبل وضع الخطة وطريقة اللعب المناسبة التي سيعتمد عليها الأهلي لاختراق حصون الفريق المغربي، لاسيما بعد تغيير الجهاز الفني للرجاء عما كان عليه الحال في آخر مواجهة للفريقين بالسوبر الإفريقي في ديسمبر الماضي، بعدما تولى رشيد الطاوسي قيادة الفريق المغربي خلفا لمدربه السابق مارك فيلموتس