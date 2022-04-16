شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى والحضرى يجهزان تقريرًا عن لاعبى المنتخب لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الثنائى محمد شوقى مدرب منتخب مصر وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى، تقريرًا شاملاً عن جميع لاعبى المنتخب وحراس المرمى فى الفترة الأخيرة، لتقديمه إلى إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.

ووافق إيهاب جلال على استمرار الثنائى محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الجديد بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالى كارلوس كيروش، الذى رحل بعد مباراتى السنغال فى المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويسجل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر ، الظهور الأول له مع الفراعنة فى تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023 ، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له فى التصفيات فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل عقب الاخفاق فى التأهل لكأس العالم.

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF عن مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، علي أن تقام القرعة يوم الثلاثاء الموافق 19أبريل الجاري في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وذكر كاف أنه من المقرر إقامة الجولتين الأولي و الثانية في الفترة من 30 مايو حتي 14يونيو من العام الحالي، و الجولتين الثالثة والرابعة تقرر إقامتهما في الفترة من 19حتى 27 سبتمبر، علي أن تقام آخر جولتين في الفترة من 20مارس حتي 28 من نفس الشهر من العام المقبل 2023.