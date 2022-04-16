شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الرجاء 24-8 فى صراع الألقاب الأفريقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى فى العاشرة مساء اليوم السبت، مع نظيره الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلي والسلام، ويتطلع المارد الأحمر لعبور بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة حصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة فى تاريخه.