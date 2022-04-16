شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. صدمة سمير كمونة بسبب تقرير بونفرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرفة خلع الملابس بالكرة المصرية.

أرجع سمير كمونة، مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق،رحيله من الأهلي قبل سنوات للتقرير السري الذي تقدم به الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للأهلي والذي طالب خلاله المدير الفني برحيل بعض اللاعبين منهم سمير كمونة.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية سابقة: تلقيت صدمة قاسية بعدما وجدت أن بونفر يطالب برحيلي مع لاعبين أخرين بالفريق أمثال وليد صلاح الدين فقد كنت قادراً على العطاء لمدة موسمين أخرين على أقل تقدير.

ورحل سمير كمونة مُعاراً من الأهلي للاتفاق السعودى بعد إيقافه لمدة عام من اتحاد الكرة المصرى بدعوى ارتكابه حركة غير أخلاقية فى مباراة الأهلى وغزل المحلة بنهائى كأس مصر .

وأضاف كمونة، "بعد العودة من السعودية كان جوزيه قد رحل عن الأهلى وتولّى بونفرير تدريب الفريق وشارك معه خلال الموسم الذى قضاه فى الأهلى، فوجئت بالمدرب الهولندى يكتب تقريراً يوصى فيه برحيلى مع محمد فاروق ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وهو ما أصابنى بصدمة قاسية لأنه ليس منطقياً أن يقوم مدرب تمت إقالته بكتابة تقرير يُحدد فيه الراحلين من الفريق".