بيسيرو لمصراوي: بيراميدز لم يفاوضني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

نفى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، تلقى أي عروض لتدريب بيراميدز كما تردد خلال الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام.

وقال بسيرو في تصريحات لمصراوي أنه لم يرفض عرض لتدريب نادي بيراميدز لأن لا يوجد مفاوضات من الأساس مع النادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه يعرف المدير الرياضي لفريق بيراميدز وهم أصدقاء، ولم يفاوضه لتدريب الفريق ولم يتواصل معه نهائيا مؤخرا.

وأتم: "كيف يمكن أن أرفض عرض لم يقدم لي من الأساس؟"

وتولى جوزيه بيسيرو تدريب الأهلي لفترة قصيرة مطلع موسم 2015-2016 لكنه رحل سريعا من أجل تدريب بورتو البرتغالي.

ويرحل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز عقب مباراتي مازيمبي ضمن بطولة الكونفدرالية، من أجل انطلاق مشواره مع المنتخب المصري.