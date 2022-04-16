مدافع الرجاء: لا يجب إعطاء مباراة الأهلي أكثر مما تستحق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه مروان الهدهودي مدافع نادي الرجاء رسالة لزملائه قبل مواجهة الأهلي في العاشرة من مساء اليوم السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الهدهودي في تصريحات نقل موقع "LE360"المغربي إن مباراة الأهلي لا يجب إعطائها حجما أكثر مما تستحقه.

وأوضح الهدهودي "أرى أن التعامل الأمثل مع مباراة الأهلي في اعتبارها كباقي مبارياتنا وعدم منجها أكثر مما تستحق لتجنب الضغط النفسي".

وأنهى " الأهم في مباراة الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل المهممة في مباراة العودة التي تقام الجمعة القادمة".