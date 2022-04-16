بينها 4 مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يلتقي الأهلي عند العاشرة من مساء اليوم السبت نظيره الرجاء، ضمن منافسات دور ذهاب ربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء:

قناة beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي والرجاء على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء :

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء:

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء:

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة تايم سبورتس الأرضية (مفتوحة) الناقلة لمباراةلمباراة الأهلي والرجاء:

عبر التردد الأرضى UHF 32