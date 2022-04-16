تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت المتنوع والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة بالدوريات المتنوعة.

ولعل أبرز المباريات مواجهة الأهلي لنظيره الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، كما سيلتقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي مُجددًا ولكن في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

كأس الاتحاد الإنجليزي

04:30 ـ مانشستر سيتي vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1

دوري أبطال إفريقيا

06:00 ـ بترو أتليتكو vs ماميلودي صنداونز ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 3 HD

10:00 ـ الأهلي vs الرجاء البيضاوي ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 3 HD

11:00 ـ شباب بلوزداد vs الوداد البيضاوي ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 4 HD

الدوري الإنجليزي

01:30 ـ توتنهام vs برايتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1

04:00 ـ واتفورد vs برينتفورد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت اكسترا 1

04:00 ـ ساوثامبتون vs أرسنال ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 3

04:00 ـ مانشستر يونايتد vs نورويتش سيتي ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 2

الدوري الإسباني

02:00 ـ إلتشي vs مايوركا ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD

04:15 ـ ألافيس vs رايو فاييكانو ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD

06:00 ـ فالنسيا vs أوساسونا ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD

09:00 ـ خيتافي vs فياريال ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD

الدوري الإيطالي

04:30 ـ فيورنتينا vs فينيزيا ـ القناة الناقلة: Serie A Youtube

06:30 ـ يوفنتوس vs بولونيا ـ القناة الناقلة: Serie A Youtube

08:45 ـ لاتسيو vs تورينو ـ القناة الناقلة: Serie A Youtube