تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت المتنوع والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة بالدوريات المتنوعة.
ولعل أبرز المباريات مواجهة الأهلي لنظيره الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، كما سيلتقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي مُجددًا ولكن في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:
كأس الاتحاد الإنجليزي
04:30 ـ مانشستر سيتي vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 1
دوري أبطال إفريقيا
06:00 ـ بترو أتليتكو vs ماميلودي صنداونز ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 3 HD
10:00 ـ الأهلي vs الرجاء البيضاوي ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 3 HD
11:00 ـ شباب بلوزداد vs الوداد البيضاوي ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 4 HD
01:30 ـ توتنهام vs برايتون ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 1
04:00 ـ واتفورد vs برينتفورد ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت اكسترا 1
04:00 ـ ساوثامبتون vs أرسنال ـ القناة الناقلة:بى ان سبورت بريميوم 3
04:00 ـ مانشستر يونايتد vs نورويتش سيتي ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت بريميوم 2
02:00 ـ إلتشي vs مايوركا ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD
04:15 ـ ألافيس vs رايو فاييكانو ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD
06:00 ـ فالنسيا vs أوساسونا ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD
09:00 ـ خيتافي vs فياريال ـ القناة الناقلة: بى ان سبورت 1HD
04:30 ـ فيورنتينا vs فينيزيا ـ القناة الناقلة: Serie A Youtube
06:30 ـ يوفنتوس vs بولونيا ـ القناة الناقلة: Serie A Youtube
08:45 ـ لاتسيو vs تورينو ـ القناة الناقلة: Serie A Youtube