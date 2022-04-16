كلوب: لدي عدة نصائح لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استفاض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تحليل موقف محمد صلاح جناح الفريق ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وتحدث عن حالة الفريق البدنية في ظل ضغط المباريات.

وقال كلوب في تصريحاته قبل مباراة مانشستر سيتي، مستعرضا موقف صلاح: "لقد مر، بالتأكيد، بأصعب الفترات في شهر يناير في حياته المهنية، البطولة (كأس الأمم الأفريقية) ذهبت إلى أقصى مدى، وهذا قادهم إلى النهائي، 120 دقيقة؛ الدور الذي يقوم به في الفريق، يضع مسؤولية كبيرة على كتفيه، وكان عليه القيام باجتماعات غرفة تبديل الملابس وأشياء من هذا القبيل".

وتابع: "لذلك لم يكن هناك فرصة للتعافي على الإطلاق، كونك نجماً غير عادي في بلدك، فإن الجميع يريد شيئًا ما، دائمًا ما يكون هذا الأمر له تأثيره، ومرة أخرى، هذا جيد بالنسبة للأولاد، لكن الأمر لا يعني وجود فترة هبوط، لا يوجد شيء من ذلك، الأمر طبيعي تماما".

وأضاف: "لاعب مثل مو يحب المراوغة وهو جيد حقًا، وسجل أهدافًا رائعة بالمراوغة، هل سأذهب إليه الآن، وأقول (لا تتراوغ؟) لا، ولكن راوغ في اللحظة المناسبة، واحتفظ بالكرة، واجعلها بسيطة وكل هذه الأشياء، لكن هذا سير العملية".

أما عن حالة الإرهاق التي يمر بها الفريق، فقال: "المشكلة هي أنها ليست عملية طويلة، ربما أسبوع أو أسبوعين أو شيء من هذا القبيل، لكن الأولاد في قمة التركيز كل يوم".

وواصل: "أعلم أنه سينهي الأمر بقوة، إنها فقط اللحظة التي قمنا فيها بإعادة التشغيل وكل مباراة بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، منذ بداية يناير، هذا جنون."

وعلق على أخطاء الفريق قائلًا: "لست سعيدًا بارتكاب الأخطاء، لكن الأمر ليس كذلك على ما أعتقد، كيف يمكننا أن نرتكب هذه الأخطاء كما فعلنا الليلة الماضية؟ أنا متأكد من أنه في مرحلة ما سيكون هناك استراحة مناسبة، لذلك إذا تمكنا من التعامل مع أخطائنا، إذا كان بإمكاننا التعامل مع المشاكل في مختلف المواقف، إذا جئنا وتعاملنا معها بشكل صحيح، أعتقد أن الأمر سيكون أفضل مما يبدو عليه، علينا أن نسعى نحو النتائج، نعم، آسف."

وانتقل لمناقشة وضع فريقه في مباراة مانشستر سيتي الأسبوع الماضي: "كنا بحاجة إلى المزيد من الحظ ضد السيتي أكثر من السيتي ضدنا، هذا صحيح، في كثير من الأحيان كان أليسون متواجدا أكثر مما يحتاجون إيدرسون، هذا صحيح، لكن لا توجد مشكلة".

واختتم قائلًا: "مرة أخرى، لم نلعب أفضل مباراة لدينا، كان سيتي أقرب إلى ما يبحثون عنه حقًا، نحن نعلم ذلك، لذلك دعونا ننتظر، تخيل أننا سنلعب بشكل جيد، كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ هذا هو ما يشغلني، أن نبقى حاضرين، نتمسك بالعمل، ونفعل ما نبحث عنه، ونحاول التحسين ونبدأ مرة أخرى".