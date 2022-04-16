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الامارات | الشارقة بطل دوري الناشئين 17 سنة.. "الفئة الثانية"

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج نادي الشارقة بطلاً لمسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً "الفئة الثانية" بتحقيقه الفوز على نادي الرمس بأربعة أهداف نظيفة، أمس "الجمعة، على الملعب الفرعي 1 بنادي الرمس، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري.

وسجل رباعية الشارقة، سلطان نبيل ، سيف عبيد، محمد العاجل وعبدالله أشرف.

وحسم هذا الفوز لقب المسابقة لصالح ناشي الشارقة بعد وصولهم للنقطة الـ 22، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي الوصل.

وسلّم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات أحمد بن درويش درع مسابقة الدوري والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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