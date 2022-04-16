الامارات | "البادل تنس" تكشف عن أبطالها في دورة ند الشبا الرياضية.. الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن "البادل تنس" تكشف عن أبطالها في دورة ند الشبا الرياضية.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم غداً الأحد، منافسات بطولة البادل تنس التي تقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من "دورة ند الشبا الرياضية" الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتضم 8 ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

وتجري في الساعة 8:30 مساء الأحد منافسات دور نصف النهائي والنهائي في بطولة البادل تنس التي تعد البطولة المحلية الأكبر من نوعها من حيث تعدد فئاتها فقد تضمنت 6 فئات هي فئة المبتدئين، والفئة المتوسطة، والفئة المتقدمة، والفئة الاحترافية، والفئة المزدوجة، والفئة المتوسطة سيدات، وتميزت البطولة أيضًا بحدث دولي هو البطولة الخليجية التي حققت نجاحات كبيرة بفضل تنظيمها في الملاعب الرائعة بمجمع ند الشبا والخبرات الكبيرة من أبناء الوطن في اتحاد البادل تنس وارتفاع مستوى لاعبي المنتخبات الخليجية وخصوصا منتخبنا الذي استطاع ان يحسم اللقب بجدارة، وتعد بطولة البادل تنس هي الأكثر حضورًا في دورة ند الشبا حيث أقيمت على مدار 16 يوم شهدت الكثير من الندية والإثارة وإتاحة الفرصة للجميع ممارسي هذه اللعبة من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة.

وعلى مستوى النتائج فاز الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعيسى أحمد المرزوقي شريف في منافسات ربع النهائي في فئة المتوسط على الثنائي فيرناندو مينديز وإنريك جونزاليز في دور ربع النهائي بنتيجة 6-3 و5-7 و6-2، وتأهل الشيخ سعيد وعيسى المرزوقي إلى دور نصف النهائي الذي يقام الليلة بصالة البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي، وتأهل أيضًا إلى دور نصف النهائي الثنائي إجناسيو رويز باروسو وفيكتور أرويز بعد فوزهما على جوناثان آلان جرين وأميش كالان بنتيجة 7-6 و6-4، وتأهل الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي بعد فوزهما على كارل شفيق مشنتف ومايكل ماكسوديان بنتيجة 6-4 و6-4، وتأهل الثنائي نصر الكتبي وسلطان المري بعد فوزهما على سلطان علي بن عبود وأوسكار آريس بن عبود بنتيجة 6-3 و6-1.



الكرة الطائرة

يلتقي في الساعة 9:30 مساء اليوم الأحد فريق فهود زعبيل وفريق بن ثاني للمنافسة على صاحب المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة التي تقام في الصالة المغطاة بمجمع ند الشبا الرياضي، وكانت مباريات دور نصف النهائي قد شهدت منافسات قوية بين الفرق الأربعة الأقوى في البطولة خاضوا فيها 14 مباراة أبرزوا خلالها مهاراتهم وقدراتهم الفنية للفوز على خصومهم للوصول إلى النهائي ومن ثم الفوز باللقب.

كما يتنافس فريقا الامبراطور والجوارح في الساعة 9:30 مساء غد الاثنين (18 أبريل 2022) في المباراة النهائي للفوز بلقب بطولة الكرة الطائرة.

وكان فريق الامبراطور قد تأهل إلى المباراة النهائية للكرة الطائرة بعد فوزه في دور نصف النهائي على فريق فهود زعبيل بثلاثة أشواط كاملة كانت نتيجتها 75-58 وتفصيلها كالتالي: (25-18 و25-21 و25-19) وأدار تحكيم المباراة حامد الروسي وخالد راشد، وتم اختيار اللاعب سيد موسوي من فريق الامبراطور كأفضل لاعب في المباراة، فيما تأهل فريق الجوارح إلى النهائي بعد فوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتيجتها 97-87 وتفصيلها كالتالي: (22-25 و25-23 و25-21 و25-18) وأدار تحكيم المباراة محمد الشامسي وعلي حميد، وتم اختيار اللاعب ماركوس كوستا من فريق الجوارح كأفضل لاعب في المباراة.

هيئة الطرق راع رئيسي للدورة

واصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تواجدها في دورة ند الشبا الرياضية حيث جددت رعايتها في النسخة التاسعة لتكون راعيًا رئيسيًا للدورة.

وتحرص هيئة الطرق على دعم ورعاية دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى وهو الأمر الذي يجسد مكانة الدورة على صعيد المجتمع وحرص الهيئة على دعم أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية، وتقدم الهيئة كافة سبل الدعم لإنجاح الدورة الأكبر من نوعها.

ووقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وإبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار رئيس فريق الرياضة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news