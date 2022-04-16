شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات كبيرة بالتنظيم المتميز لأكبر دورة رمضانية فى مصر على ملاعب سيتى كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء كروية حماسية تسودها الروح الرياضية، تُقام أكبر دورة رمضانية في مصر على ملاعب أندية سيتى كلوب وسط إشادات كبيرة بالتنظيم والمشاركة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 90 فريقا فى الفروع السبع على مستوى الجمهورية.

وحصد تنظيم أندية سيتي كلوب للدورة الرمضانية، إشادات واسعة من اللاعبين والفرق المشاركة، والذين أكدوا استمتاعهم بالملاعب المتميزة والتنظيم الرائع للبطولة من قبل أندية سيتى كلوب حيث تجاوز عددهم أكثر من 90 فريقا.

وأكد المشاركون في الدورة الرمضانية لأندية سيتي كلوب ، أن التنظيم الرائع جعلهم يشعرون بأنهم أمام واحدة من أهم البطولات علي مستوي الجمهورية واحد أهم المنافسات التي تساهم في الترويح عن الشباب وخلق أجواء حماسية في المباريات.

واتخذت أندية سيتى كلوب كافة التجهيزات المطلوبة للملاعب للخروج في أفضل صورة، كما تم تخصيص طبيب في كل ملعب أثناء المباريات حفاظا على سلامة جميع اللاعبين، وهو ما أشاد به المشاركون في الدورة أيضا حيث أكدوا إن ملاعب سيتى كلوب لا تُضاهى من حيث الجودة والتجهيزات الكاملة والأمان.

و تستهدف أندية سيتى كلوب من اطلاق أكبر دورة رمضانية هذا العام، إلى استثمار طاقات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تحسين النمط الصحى للمواطنين، وذلك بممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها وجعلها أسلوب حياة، كما تعمل الدورات الرمضانية على خلق جو من الحراك والنشاط داخل المجتمع المصري رياضيا واجتماعيا.