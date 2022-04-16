شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يستعد للعودة للقاهرة بعد انتهاء فترة الراحة في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الدولي المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي للعودة للقاهرة الأسبوع المقبل مع بعثة المارد الأحمر عقب خوض الفريق مباراة الرجاء بالمغرب يوم 22 أبريل الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد بانون في المغرب منذ فترة طويلة ضمن الراحة السلبية التى حصل عليها الفترة الماضية لتأهيله وعلاجه من مُضاعفات فيروس كورونا.

وتابع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة حالة بدر بانون طوال الفترة الماضية وأطمأن الجهاز على تحسّن حالة المدافع الدولي الذي يحرص على تنفيذ برنامج تأهيلي للحفاظ على لياقته البدنية.

وتؤكد المؤشرات الأولية أن حالة بدر بانون مطمئنة والنتائج الأولية للفحوصات جاءت مبشرة، وأن موعد عودة اللاعب للملاعب اقترب، وهو ما سيتحدد بعد الفحوصات الطبية الجديدة التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يجري بانون فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على عضلة القلب، ليتم عرضها على طبيب الأهلي ليحدد موعد عودته للملاعب وبدء البرنامج التأهيلي الخاص به قبل عودته للمشاركة في المباريات.

ويلعب الأهلي مع الرجاء في العاشرة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد الأهلي والسلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما تقام مباراة العودة على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 22 أبريل الجاري.