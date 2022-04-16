شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يواجه فرنسا اليوم فى بطولة Tibby الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة والربع مساء اليوم السبت منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 نظيره صاحب الأرض فى ثان مواجهاته ببطولة Tibby الدولية بفرنسا .

وكان المنتخب الوطنى المصرى قد حقق فوز مستحق فى أول مبارياته على حساب منتخب الدنمارك بنتيجة 32 - 30 و ذلك بعد أن قدم منتخبنا الوطنى المصرى عرضا قويا.

تأتى مشاركة منتخبنا الوطنى للشباب ببطولة Tibby الدولية فى فرنسا ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات بطولة أفريقيا للشباب، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس من العام الجارى 2022.

وخاض منتخب الشباب مباراتين ودياتين مع منتخب المجر فى المجر، وخاض الفريق الوطنى دورة دولية ودية بالقاهرة بمشاركة مصر ورومانيا والبحرين، وكل هذه المباريات القوية أمام منتخبات التصنيف الأول عالميا لاكتساب الخبرات والاحتكاك الدولى المطلوب للاعبى منتخبنا الوطنى.

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب فى بطولة Tibby : محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و صابر حسين مدير فنى و عمرو خليفة مدرب عام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مدير ادارى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى وسوف يسافر 16 لاعب ضمن قائمة الفريق الوطنى فى بطولة Tibby وسوف ينضم لبعثة الفريق الوطنى فى فرنسا لاعب المنتخب الوطنى آدم البشرى المحترف فى فرنسا.