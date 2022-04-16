شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الرجاء فى صراع القيمة التسويقية قبل قمة دوري الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى فى العاشرة مساء اليوم السبت، مع نظيره الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلي والسلام.

ويتطلع الأهلي لعبور بطل المغرب من أجل مواصلة رحلة حصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشرة فى تاريخه.

كان الأهلى تأهل لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية قبل سحب القرعة.

ويتفوق الأهلي على منافسه الرجاء فى صراع القيمة التسويقية حيث بلغت قيمة لاعبى المارد الأحمر 31.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للرجاء المغربى 14.08 مليون يورو

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم السنغالي ماجيت نداي، فيما سيُدير الكونغولي جان جاك ندالا مباراة الذهاب.